Linette ist in der Profiära die dritte Polin im Halbfinale der Australian Open. Ihre Landsfrau Iga Świątek, die als Weltranglistenerste als Turnierfavoritin nach Down Under gereist war, ist in diesem Jahr im Achtelfinale ausgeschieden.

Sabalenka bleibt 2023 ohne Satzverlust

Im Kampf um das Erreichen des Finals trifft Linette am Donnerstag auf Sabalenka. Die an Nummer fünf gesetzte Belarussin bezwang im Anschluss in der Rod Laver Arena die Kroatin Donna Vekić 6:3, 6:2 und erreichte zum vierten Mal in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale.