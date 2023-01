Video mit Putin-Unterstützern

Am Donnerstag hatte ein Video im Internet für Aufsehen gesorgt, in dem zu sehen war, wie Srdjan Djoković im Melbourne Park mit anderen Personen hinter einer russischen Flagge mit einem Porträt von Russlands Präsident Wladimir Putin posiert. Neben ihm steht ein Mann mit einem T-Shirt, auf dem das Zeichen »Z« zu sehen ist, das als Symbol der Unterstützung für Russland einschließlich der Invasion in der Ukraine gilt. Das Video wurde in einem YouTube-Kanal veröffentlicht und soll nach Djokovic’ Viertelfinalsieg gegen den Russen Andrei Rubljow am Mittwoch aufgenommen worden sein.