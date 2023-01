Last und Lust beim Aufschlag: Eine große Stärke von Rybakina ist ihr Aufschlag. Bis zum Halbfinale hatte sie in diesem Turnier 35 Asse produziert. Das liegt auch an einem präzisen Ballwurf. Mit einer ganz speziellen Technik schafft es die Kasachin, dass sich der Ball in der Luft kaum bewegt. Das hilft ihr, beim Aufschlag mit dem Schläger den perfekten »Sweetspot« zu treffen. Manchmal ist sie aber auch einfach nur eine ganz normale Tennisspielerin mit einem zittrigen Arm. Gut zu beobachten war das – natürlich – bei ihrem ersten Aufschlagspiel. Das begann mit einem Doppelfehler. Dass die 23-Jährige trotzdem 1:0 in Führung ging, lag an drei anschließenden Assen innerhalb von 90 Sekunden.