Die 33-jährige Asarenka, die 2012 und 2013 bei den Australian Open triumphiert hatte, hielt im ersten Satz zunächst gut mit der zehn Jahre jüngeren Rybakina mit. Dann aber scheiterte die an Nummer 24 gesetzte Belarussin in einem chaotischen Tiebreak des ersten Satzes und gab zweimal ihren Aufschlag ab, um im zweiten Satz mit 2:5 in Rückstand zu geraten.

Vor den Augen von unter anderen Fußballtrainer Thomas Tuchel und US-Unternehmer Bill Gates in der Rod Laver Arena in Melbourne wurde die an Nummer 22 gesetzte Rybakina bei eigenem Aufschlag gebreakt. Doch Azarenka machte einen Doppelfehler und hatte im nächsten Spiel drei Matchbälle gegen sich, von denen Rybakina den zweiten zum Sieg nutzte.