Wildcard-Doppel Kyrgios/Kokkinakis gewinnt Australian Open »Hätten nicht gedacht, auch nur annähernd so weit zu kommen«

Überraschung Down Under: Im rein australischen Doppelfinale der Australian Open triumphierten Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis. Die streitbaren Entertainer waren erst per Wildcard ins Feld gerutscht.