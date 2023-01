Der an Nummer fünf gesetzte Russe kam im letzten Satz in der Rod Laver Arena von einem 2:5-Rückstand zurück und zwei wehrte zwei Matchbälle ab, bevor es zum finale 10-Punkte-Tiebreak kam, der an Spannung kaum zu überbieten war.

Rublev geriet im Tiebreak mit 0:5 in Rückstand, kämpfte sich aber zurück und ging mit 9:7 in Führung, bevor der an Nummer neun gesetzte Rune in einer weiteren späten Phase zwei Matchbälle abwehrte. Dann streifte Rublevs letzter Return das Netz und fiel auf die Seite des 19-jährigen Dänen.