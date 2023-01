Djoković begann das Match mit viel Druck, Tsitsipas hatte von Beginn an Probleme, seine Aufschlagspiele zu gewinnen. So gelang dem Serben ein frühes Break, die Grundlage für den Gewinn des ersten Satzes, den er dann auch souverän 6:3 für sich entschied.

Erst im zweiten Satz wurde es spannend

Der Griechen wirkte dagegen noch nervös. Kein Wunder, für ihn war es die Chance auf den ersten Grand-Slam-Sieg, Djoković dagegen hat allein in Melbourne schon neun Siege gefiert. Er stand am Sonntag zum 33. Mal in einem Grand-Slam-Endspiel.