Im vierten Satz bescherte sich Djoković daher beim Schiedsrichter darüber, dass er von einer Gruppe von Fans mehrfach provoziert worden sei. Besonders ein Zuschauer nervte den 35-Jährigen. »Der Junge ist komplett betrunken, vom ersten Punkt an wollte er mich provozieren. Er ist nicht hier, um Tennis zu schauen. Er will nur in meinen Kopf kommen«, beschwerte sich der 21-malige Grand-Slam-Turniergewinner.