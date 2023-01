Beim Jubel über den Finaleinzug blickte Novak Djoković auf den leeren Sitz in seiner Box, und so schickte der serbische Tennisstar seinem ferngebliebenen Vater eine emotionale Grußbotschaft ins Hotel. »Ich weiß, dass es ohne meine Familie und mein Team nicht möglich wäre«, sagte Djoković im Sieger-Interview in der Rod Laver Arena: »Es ist genauso ihr Erfolg wie es meiner ist. Sie sind in guten und schlechten Momenten bei mir.«