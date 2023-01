In Melbourne hatte Nadal in seinem Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald keine Chance mehr, nachdem er im zweiten Satz die Blessur erlitt. Seine Frau Maria setzten die Szenen deutlich zu, ihr liefen auf der Tribüne Tränen die Wange herunter. Nadal verlor 4:6, 4:6, 5:7. Es war sein frühestes Aus beim Hartplatzturnier in Melbourne seit 2016.

Unmittelbar nach seiner Dreisatz-Niederlage am Mittwoch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald, als er sich bei einem langen Schritt verletzte, hatte Nadal seine Zukunft offen gelassen. »Ich wollte als Titelverteidiger nicht aufgeben«, hatte Nadal nach dem Spiel gesagt: »Es ist die Hüfte. Ich konnte die Rückhand überhaupt nicht schlagen und nicht mehr laufen.« Zudem äußerte er die Hoffnung, dass er nicht erneut lange pausieren muss. Die Diagnose ist nun ein herber Rückschlag für den Tennis-Star.