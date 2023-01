Tennisprofi Stefanos Tsitsipas hat das Finale der Australian Open in Melbourne erreicht. Der Grieche bezwang in seinem Halbfinalmatch den Russen Karen Chatschanow 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 und steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.