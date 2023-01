In der vergangenen Saison hatte Medwedew in Meldbourne dicht vor dem Triumph bei den Australian Open gestanden, als er mit 2:0-Sätzen gegen Nadal vorn lag. Bei den French Open und in New York 2022 war im Achtelfinale Endstation, in Wimbledon war Medwedew wie alle anderen Profis aus Russland und Belarus wegen des Kriegs in der Ukraine ausgeschlossen.

Bei der diesjährigen Auflage hatte vor ihm neben dem spanischen Tennisstar Nadal auch der norwegische Weltranglisten-Dritte Casper Ruud seine Hoffnungen auf den Titel früh aufgeben müssen. Der Fokus liegt damit noch mehr auf dem serbischen Rekordchampion Novak Djoković, der am Samstag gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow um den Einzug ins Achtelfinale spielt.