Der an Nummer 19 gesetzte Kyrgios hätte am Dienstag gegen den Russen Roman Safiullin sein Erstrunden-Match bestreiten sollen. Der hochtalentierte, aber auch oft launische Australier galt als einer der großen Werbeträger für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. In der neuen Tennis-Doku »Break Point« bei Netflix ist der 27-Jährige der Hauptprotagonist der Auftaktfolge.

Kyrgios ist seit Jahren einer der umstrittensten Profis im Welttennis, immer wieder sorgt er mit Skandalen für Aufsehen. 2022 in Wimbledon legte er sich mit den Unparteiischen an, fragte Schiedsrichter Damien Dumusois »Bist du dumm?« und bezeichnete ihn als »Schande«. Schon zuvor im Turnier hatte er Linienrichter wüst beschimpft und in Richtung eines Zuschauers gespuckt.