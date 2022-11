Billie Jean King Cup Lys überrascht, Niemeier patzt - Tennisteam muss um Klassenerhalt zittern

Am Samstag benötigt die Auswahl von Kapitän Rainer Schüttler in den abschließenden drei Spielen (zwei Einzel, ein Doppel) zwei Siege, um im kommenden Jahr in der Weltgruppe zu spielen.

Lys eigentlich nur fünfte Spielerin

Die Weltranglisten-61. Niemeier unterlag unerwartet Kroatiens Ersatzfrau Petra Marcinko 3:6, 2:6. Die Nummer 194 der Welt war kurzfristig für die verletzte Donna Vekic zum Einsatz gekommen und machte Wimbledon-Viertelfinalisten Niemeier das Leben schwer.