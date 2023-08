Becker betonte im Gespräch mit Stach, dass er entgegen anders lautender Meldungen sowohl eine Medienakkreditierung als auch eine persönliche Einladung des Veranstalters USTA erhalten habe: »Das heißt, ich darf in die President’s Box, ich darf ein tolles Auto bekommen und ich hätte sogar ein Hotelzimmer bekommen für die nächsten 14 Tage.« Nun sitze er »sozusagen auf gepackten Koffern«, er sei aber zuversichtlich, in den kommenden Tagen anreisen zu können.

Überraschend auf Sportdeutschland.TV

Die DOSB New Media GmbH hatte sich als Betreiber von Sportdeutschland.TV überraschend die Medienrechte an den US Open von 2023 bis 2027 gesichert. Bei der Vorstellung von Becker als Experte vor drei Wochen in München hatte der US-Open-Sieger von 1989 gesagt, dass er persönlich vor Ort in New York sein werde und die Einreise geklärt sei.