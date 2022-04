8 / 21

Neun Jahre nach dem gemeinsamen Foto beim Jüngstenturnier gelingt Graf und Becker Historisches: Der Centre-Court in Wimbledon hat 1989 noch kein Dach, miserables Wetter am Samstag sorgt für die Zwangsverlegung des Frauenfinalspiels auf Sonntag, den 9. Juli. Am selben Tag hat auch Becker sein Endspiel. Beide deutschen Tennisstars gewinnen – und krönen sich zum Champion.