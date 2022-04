Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker ist die Anklage von der Schuld des deutschen Ex-Tennisstars überzeugt. »Das einzige Urteil, zu dem Sie in jedem Anklagepunkt kommen können, ist: ›schuldig‹«, sagte Staatsanwältin Rebecca Chalkley am Dienstag in ihrem Schlusswort an die Geschworenen gerichtet.