Mit einem Sieg wird er zum Star: Vor knapp 37 Jahren begann in Wimbledon die Karriere von Boris Becker. Beruflich wird er weltberühmt – privat folgen Affären, Ehezoff und eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. 2017 kommt noch ein Insolvenzverfahren hinzu. Immer wieder beschweren sich die Behörden über Beckers Kooperationsbereitschaft. Er verheimliche Konten und verschleiere Vermögen.

Deshalb muss er sich zurzeit in einem Strafverfahren verantworten , seit Mittwoch tagen die Geschworenen, um ihr Urteil über Becker zu fällen. Wenn es schlecht läuft für Becker, droht ihm sogar eine Gefängnisstrafe, das Höchstmaß liegt bei sieben Jahren Haft.

SPIEGEL-Reporter Marc Hujer hat Boris Becker zu Beginn seines Insolvenzverfahrens getroffen und jetzt den Prozess in London beobachtet. In dieser Folge von SPIEGEL Daily erzählt er, wie Becker seine verworrenen Vermögensverhältnisse vor Gericht rechtfertigt: »Er hat versucht zu zeigen, dass er keine Kontrolle über sein Leben hat.« Bei den Anschuldigungen geht es um Wohnungen, von denen Becker nichts wissen will, und um Pokale, die er angeblich nicht mehr findet. Wie glaubwürdig ist die Tennislegende?