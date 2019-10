Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Linz im Halbfinale ausgeschieden. Die 32-jährige Deutsche unterlag 4:6, 4:6 gegen Cori Gauff. Die erst 15 Jahre alte US-Amerikanerin zog dadurch zum ersten Mal in ihrer Karriere in ein Finale auf der WTA-Tour ein, obwohl sie in der Qualifikation noch gescheitert und nur als Lucky Loser ins Hauptfeld gelangt war.

In einem ausgeglichenen Match überzeugte Gauff vor allem dann, wenn sie auf ihren zweiten Aufschlag zurückgreifen musste. Nur 56 Prozent von Petkovics zweiten Versuchen führten zu Punktgewinnen, bei Gauff waren es 77 Prozent. Darüber hinaus punktete die US-Amerikanerin mit ihrer Nervenstärke: Neun der zehn Breakchancen der Deutschen wehrte Gauff ab.

Erstmals hatte Gauff im Juli in Wimbledon auf sich aufmerksam gemacht, als sie als Qualifikantin die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams in der ersten Runde bezwingen und bis ins Achtelfinale vorrücken konnte. Dort unterlag sie der späteren Turniersiegerin Simona Halep. In Linz hatte Gauff bereits im Viertelfinale für eine Überraschung gesorgt, als sie gegen die an Position eins gesetzte Niederländerin Kiki Bertens 7:6, 6:4 gewann.

Im Finale trifft Gauff am Sonntag (14 Uhr) auf die Lettin Jelena Ostapenko oder Jekaterina Alexandrowa aus Russland, die im zweiten Halbfinale gegeneinander spielen. Unabhängig vom Turnierausgang platziert sich Gauff am Montag erstmals unter den Top 100 Spielerinnen der Weltrangliste, wo sie derzeit noch an Rang 110 geführt ist. Petkovic steht dort auf dem 75. Platz.