Die eine ist 37 Jahre alt und hat schon alles erreicht, die andere ist erst 15 - hat aber (es sei denn, die meisten Experten der Welt liegen falsch) eine große Tennis-Karriere vor sich. Bei den US Open bahnt sich in diesem Jahr eine Racketübergabe der US-Tennisgenerationen an.

Serena Williams ist eine Legende, doch nach ihrer traumatischen US-Open-Niederlage 2018 geht es für sie in New York noch um viel: Sie will den Grand-Slam-Rekord von Margaret Court (24 Titel) einstellen - und wenn es geht, sogar übertrumpfen. Derzeit steht Williams bei 23 Titeln.

Für Cori Gauff dagegen ist alles noch so neu.

"Go, Coco, go"

Gauff, 15, trat am Dienstag zum ersten Mal in ihrem Leben ins Louis Armstrong Stadium, den neuesten Court im New Yorker Stadtteil Queens. Obwohl es "nur" eine Day Session war und die ersten Turnierrunde, waren fast alle 14.000 Sitzplätze belegt.

Der Spitzname des Teenagers ist bereits Schlachtruf: "Go, Coco, go!", skandierten sie, das Echo trug bis übers offene Stadiondach hinaus in den Himmel. "Go, Coco, go!"

"Cocomania" nennen sie das - und die Zeitung "USA Today" hat sie bereits zur "größten Tennis-Senation des Planeten" gekrönt.

Dabei wurde Gauff erst vor zwei Monaten zum Begriff, als sie bei ihrer Wimbledon-Premiere Serenas Schwester Venus Williams bezwang, ihr Idol, und sich dann bis ins Achtelfinale vorkämpfte. Mit der Hoffnung der Jugend verkündete sie prompt: Sie wolle die größte Tennisspielerin aller Zeiten werden.

Doch dazu muss sie jetzt erst mal durch die US Open.

Und da stolperte sie erst, bei allem Spaß. Ihre Gegnerin am Dienstag war die 18-jährige Russin Anastasia Potapova, die schon seit längerem von sich reden macht. "I'm Every Woman", Whitney Houstons Selbstverwirklichungshymne, dudelte zur Begrüßung aus den Lautsprechern. Dutzende Teleobjektive beäugten Gauff, aber man merkte schnell, dass sie noch ein Mädchen ist.

Eine Sport-Familie

Den ersten Satz verlor sie in einer halben Stunde 3:6, oft machtlos gegen Potapovas ächzenden Aufschlag. Mal aggressiv, mal fahrig, vertat sie Chancen und haute simple Bälle ins Netz, ihre Miene wechselte von Freude bis Frustration.

Egal, die Menge war auf ihrer Seite. "You go, girl!", brüllten sie. "Come on!" Vater Corey, der sie schon trainierte, als sie sechs Jahre alt war, hockte im "Coco"-T-Shirt vorne und sprang immer wieder auf.

Clive Brunskill/AFP Cori Gauff jubelt

Sport ist groß in dieser Familie. Der Vater spielte Basketball, der Großvater Baseball, die Mutter war Meisterin im Siebenkampf. In Delray Beach bei Miami sind sie eine Trainingsgemeinschaft und leben doch den normalen Alltag: Shopping, Kino, Pizza.

Den zweiten Satz eroberte sich Gauff zurück. Selbstbewusster und stärker fand sie ihren Groove, als habe sie sich erst mal warmspielen müssen. Potapova wehrte sich lautstark, vergeblich, am Ende stand es 6:2. Gauff ballte die Fäuste.

"Alles so verschwommen"

Dabei muss sie ja noch nicht alles schaffen. "Ich glaube nicht, dass es toll für sie wäre, das Open zu gewinnen", sagte Chris Evert, die ihren ersten Open-Titel 1975 mit 20 holte, am Vortag: Besser wäre es, wenn Gauff "eine normale 15-Jährige" bliebe.

Zumindest jetzt verliert sie noch nicht. Der dritte Satz wurde zum Nervenkitzel, Gauff setzte sich schließlich 6:4 durch.

"Ich war nervös, als ich auf den Court kam", sagte sie anschließend. Doch das Publikum habe ihr "wirklich sehr geholfen". Die Sprechchöre, der Jubel, all das sei neu für sie gewesen und "cool" und "eine tolle Atmosphäre zum Spielen".

Sei das auch der Grund gewesen, dass sie sich im zweiten Satz berappelt habe? "Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht gut an das Match erinnern", sagte sie und kicherte. "Es ist alles so verschwommen."

Williams wollte nach ihrem Sieg schnell zu ihrem Baby

Während Gauff noch mit nebulösen Emotionen rang, rang Serena Williams mit anderen Dämonen. Zwar fegte sie am Montag ihre ewige Rivalin Maria Sharapova aus Russland 6:1, 6:1 in 59 Minuten vom Platz. Doch der Schatten von 2018 hing weiter über ihr, allein weil sie hier jeder danach fragt.

DPA Serena Williams bei ihrem Sieg in der ersten Runde der US Open

Vergangenes Jahr war es beim Finale zwischen Williams und der Japanerin Naomi Osaka zum Eklat gekommen: Ein Zank mit dem Schiedsrichter brachte sie um den Sieg, Osaka gewann unter Tränen, so einen Skandal hatten die US Open lange nicht.

Dem vorausgegangen waren Verletzungen, Psychostress, das fortschreitende Alter - und vor allem der Druck, dass für die Beste nur das Beste noch gut genug ist. Ihr erstes Open hatte Williams 1999 gewonnen, wie lässt sich das nur durchhalten?

"Ihr ahnt nicht, wie viel mir das bedeutet", strahlte sie nach dem Sieg am Montag. Und nun? "Ich will nur zu meinem Baby." Mit der Zeit ändern sich selbst die Ansprüche eines Champions, oder gerade deshalb.