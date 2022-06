Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gibt es den nächsten Coronafall. Der an Nummer 17 gesetzte Spanier Roberto Bautista Agut musste am Donnerstag vor seinem Zweitrunden-Match gegen Daniel Galan aus Kolumbien zurückziehen. Er sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, twitterte der 34 Jahre alte Bautista Agut. »Glücklicherweise sind die Symptome nicht sehr schwerwiegend, aber ich denke, es ist die beste Entscheidung.«