Otte peilt US Open an

Auch Oscar Otte steht nach einem Eingriff am Innenmeniskus vor vier Wochen wie Zverev bereits wieder auf dem Tennisplatz. Das Knie fühle sich »mega-stabil« an, sagte der 29-Jährige. »Wir sind auf einem guten Weg, für den Davis Cup sieht es sehr gut aus.« Auch eine Teilnahme beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York ab dem 29. August sei »sehr realistisch«, Otte werde sich in den kommenden Tagen um einen Flug nach New York bemühen.