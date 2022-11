Arm in Arm feierten die Spieler, eingehüllt in ihre rot-weißen Flaggen, vor 9522 Zuschauern den geschichtsträchtigen Triumph. »Wir hatten die ganze Woche eine unglaubliche Teamenergie und jeder hat 120 Prozent gegeben«, sagte Shapovalov, der nach zuvor zwei Niederlagen am Sonntag sein erstes Einzel in Málaga gewinnen konnte.

Deutschland war ohne Alexander Zverev am Donnerstag im Viertelfinale ausgeschieden. Der Deutsche Tennis Bund wartet in dem reformierten Mannschaftswettbewerb damit weiter auf seinen ersten Triumph seit 1993. Im kommenden Jahr startet die DTB-Riege Anfang Februar mit einem Heimspiel in Trier gegen die Schweiz in den Davis Cup.