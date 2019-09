US-Open-Überraschung Köpfer "Dieser Lauf wird mein Leben verändern"

Vor Beginn des Tiebreaks im vierten Satz erhoben sich die Zuschauer im Louis Armstrong Stadium in New York. Das hatten sie in den bis dahin gespielten 2:27 Stunden dieses Achtelfinals zwischen Dominik Köpfer und Daniil Medwedew schon so oft getan, immer dann, wenn der Deutsche einen spektakulären Punkt erzielt hatte.

Doch nun standen die knapp 10.000 Zuschauer auf, weil sie merkten, dass Köpfer ihre Unterstützung brauchte. Er musste beim Stand von 6:3, 3:6, 2:6 und 6:6 diesen Tiebreak gewinnen, um das Aus bei den US Open zu verhindern. Und das Publikum wiederum wollte offenbar mehr sehen von diesem 25-Jährigen, dessen Namen bis vor wenigen Tagen nur Insider kannten.

All der Applaus, das Daumendrücken und die "Let's go, Köpfer"-Rufe halfen letztlich nicht, der Qualifikant unterlag dem Weltranglistenfünften in vier Sätzen. "Das war eine fantastische Erfahrung heute. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gespielt, die meinen Namen gerufen haben", sagt Köpfer nach dem Match.

"Das stählt"

So erfrischend, wie er auf den Tennisplätzen in Flushing Meadows auftrat, gibt er sich auch gegenüber den Medien. Wenn Köpfer spricht, sagt er auch etwas. Und so erzählte er beispielsweise beschwingt von seiner Zeit an der Tulane University, wo er Finanzwesen studierte und Tennis spielte.

In der College-Liga NCAA steht Teamspirit über allem. Es geht um die Mannschaft, nicht um den Einzelakteur. Und gespielt wird teilweise unter Bedingungen, die es auf keinem ATP-Turnier gibt. "19 Jahre alte angetrunkene Studenten, Trash Talk von den Tribünen - da geht's zur Sache", sagt Köpfer. "Aber das stählt."

Seine Studienzeit ist auch der Grund, warum Köpfer in seiner Heimat kaum bekannt ist. Wer in den USA am College spielt, bewegt sich außerhalb des deutschen Radars. Im Kindes- und Jugendalter spielte Köpfer genauso gerne Golf wie Tennis und fuhr passioniert Ski. Erst mit 16 Jahren, als andere schon bei internationalen Turnieren antraten, nahm er Tennis etwas ernster, trainierte "drei- bis viermal die Woche, nicht mehr nur ein- oder zweimal", wie er sagt.

"Manchmal kamen fünf Zuschauer"

In die US Open war er mit dem Ziel gegangen, die drei Qualifikationsrunden zu überstehen und ins Hauptfeld zu kommen. Er schaffte es bis ins Achtelfinale. In seiner bisherigen Karriere hat der Linkshänder seit 2016 laut atptour.com 332.732 US Dollar eingespielt, in New York erspielte er sich nun 280.000 Dollar.

"Ich habe mich von Match zu Match gesteigert", sagte Köpfer. Bislang waren seine Bühne vor allem zweitklassige Challenger-Turniere. Wer dort aufschlägt, spielt oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. "Manchmal", so Köpfer, "kamen fünf Zuschauer. Ab und zu war auch nur mein Trainer da."

Und deshalb hätte der Kontrast am Sonntag größer gar nicht sein können, als Köpfer im Armstrong Stadium einlief. Dass das Match zum Heimspiel wurde, lag zum einen daran, dass die Amerikaner Underdog-Stories wie die seine lieben. Außerdem ist Medwedew für die New Yorker der Badboy, seit er in der Runde zuvor einem Ballkind das ihm angebotene Handtuch aus der Hand riss und sich danach mit dem Mittelfinger an die Schläfe tippte.

Jason DeCrow / AP Daniil Medwedew: "Mach' nur so weiter"

Köpfer spielte, als säßen da nicht knapp 10.000 Zuschauer um ihn herum. Als wäre das hier nicht das wichtigste Spiel seiner bisherigen Karriere. Der Mann, der sein weißes Basecap so trägt, als hätte er es eilig und deshalb keine Zeit gehabt, es richtig aufzusetzen, führte 6:3, 2:0. Dann aber drehte Medwedew auf.

Köpfer dürfte auch die Belastungen der vergangenen Wochen zu schaffen gemacht haben. Von allen Achtelfinalisten musste er aufgrund der Qualifikation den längsten Weg zurücklegen. Das Match gegen Medwedew war sein siebtes in New York. "Mach' nur so weiter, dann wirst du ein unglaublicher Spieler", sagte ihm Medwedew beim Handschlag am Netz.

Er wisse, sagte Köpfer, dass "dieser Lauf mein Leben verändern wird".