Kritik am Davies Cup

Die nächsten ITF-Wahlen stehen im September 2023 im mexikanischen Cancún an. Seit 2015 steht der Amerikaner David Haggerty an der Spitze des Weltverbandes. Unter anderem wegen der Format-Änderung des prestigeträchtigen Davis Cup 2019 hatte sich in den vergangenen Jahren vermehrt Widerstand gegen den 65-Jährigen formiert. Kritiker bemängelten auch, dass der Modus seitdem jährlich geändert wurde.