Das deutsche Davis-Cup-Team hat beim neuen Finalturnier in Madrid einen Auftakt nach Maß hingelegt und das Viertelfinale dicht vor Augen. Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bezwang Argentinien in ihrer ersten Partie in Gruppe C am Mittwoch 3:0, schon vor dem abschließenden Doppel hatte Deutschland uneinholbar vorn gelegen.

Damit reicht am Donnerstag gegen Chile bereits ein Matchgewinn zum Gruppensieg und dem damit verbundenen Einzug in die K.-o.-Runde. Die Argentinier hatten am Dienstag ihre Auftaktbegegnung gegen Chile glatt 3:0 gewonnen. Der Davis Cup wird erstmals als einwöchiges Finalturnier ausgetragen. Der neue Modus ist umstritten, Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev verzichtet deswegen auf eine Teilnahme.

Jan-Lennard Struff überraschte mit dem 6:3, 7:6 (10:8) gegen den favorisierten Diego Schwartzman, zuvor hatte Routinier Philipp Kohlschreiber seine Mannschaft mit einem Kraftakt beim 1:6, 6:3, 6:4 gegen Guido Pella in Führung gebracht. Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies legten am Abend mit einem nervenstarken 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (20:18) gegen Maximo Gonzalez/Leonardo Mayer nach.

Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung

Dennoch war die Freude nicht ungetrübt: Struff übte heftige Kritik an der kanadischen Mannschaft wegen Wettbewerbsverzerrung. Die Kanadier hatten am Dienstag durch die beiden siegreichen Einzel gegen die USA den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale geschafft und waren zum abschließenden Doppel nicht mehr angetreten. "Das gefällt mir einfach nicht", monierte Struff: "Ich konnte es auch nicht glauben, als ich es gelesen habe."

Neben den Siegern der sechs Dreiergruppen qualifizieren sich bei der Premiere des Finalturniers in Madrid auch die beiden besten Zweiten für das Viertelfinale. Es sei "absolut unglaublich", sagte Struff, dass den USA bei diesem Modus "einfach ein Punkt geschenkt wird und sie 2:0 Sätze und 12:0 Spiele haben. Das kann einfach nicht sein".

Die Superstars Novak Djokovic und Andy Murray pflichteten Struff bei. "Das gefällt mir persönlich nicht", sagte der 16-malige Grand-Slam-Champion Djokovic über das kanadische Vorgehen: "Ich finde, das sollte nicht erlaubt sein. Ich glaube nicht, dass das fair ist." Auch der zweimalige Olympiasieger Murray war der Meinung, dass Kanadas Verzicht "nicht gut" gewesen sei. "Sie hätten danach sowieso zwei Tage Pause gehabt", sagte der Brite, "deswegen hätten sie die Partie spielen sollen."