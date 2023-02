Der Fall wurde von der unabhängigen Anhörungsbeauftragten für Korruptionsbekämpfung, Janie Soubliere, entschieden, die alle Anklagepunkte für erwiesen hielt, die 135 Verstöße als »ungeheuerlich« bezeichnete und zusätzlich zur lebenslangen Sperre eine Geldstrafe in Höhe von 34.000 Dollar verhängte, so die ITIA in einer Erklärung.

Rachidi bricht damit den traurigen Rekord des chilenischen Tennistrainers Sebastian Rivera, der in 64 Spielmanipulationen verwickelt war und im September vergangenen Jahres lebenslang gesperrt worden war. Der 36 Jahre alte Südamerikaner, der als Profi in der Weltrangliste bis auf Position 705 gekommen war, musste zudem eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Dollar bezahlen.