Die Weltranglistenerste Iga Świątek hat bei den Australian Open in Melbourne den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die polnische Tennisspielerin verlor ihr Achtelfinal-Duell am Sonntag gegen Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina aus Kasachstan 4:6, 4:6. In den drei Runden zuvor hatte Świątek keinen einzigen Satz abgegeben und dabei zum Auftakt die Dortmunderin Jule Niemeier besiegt.