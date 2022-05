Auf dem Court Philippe-Chatrier aber sah es nun von Beginn an anders aus: Zverev spielte konzentrierter und konsequenter als in der ersten Woche des Grand-Slam-Turniers, in der er teils nur mit Mühe eine Runde weitergekommen war. Hinzu kam, dass sich der 25-Jährige an diesem Nachmittag über weite Strecken des Matches auf seine Aufschläge verlassen konnte.