Hallentennis in Paris: Seit zwei Jahren gibt es beim zweiten Grand-Slam des Jahres die Möglichkeit, auf dem Court Philippe-Chatrier ein Dach zu schließen. Eine halbe Stunde vor Beginn fing es in Paris tatsächlich an zu regnen, und so entschlossen sich die Veranstalter frühzeitig, für sichere Bedingungen zu sorgen. Das bedeutete auch: keine Sonne, kein Wind und vor allem völlig andere Bedingungen, als beide Spieler in den vergangenen Tagen im Training hatten. Vorteil für den erfahreneren Nadal? Am Ende war es egal.