Nach der Partie reagierte Sabalenka zunächst überrascht auf die Buhrufe und Pfiffe des Publikums und verneigte sich in Richtung der Zuschauer. Sie habe zunächst gedacht, dass diese ihr gelten würden, sagte die 25 Jahre alte Australian-Open-Siegerin mit einem Lächeln. »Das Spiel war sehr schwer und emotional für mich.«

Im Gegensatz zu anderen Sportarten dürfen im Tennis Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus antreten, weil diese als unabhängig von ihren Staaten gewertet werden. Nach einem Ausschluss im Vorjahr wird dies auch beim Rasenklassiker in Wimbledon der Fall sein.

Die Australian-Open-Siegerin Sabalenka gilt bei den French Open im Stade Roland Garros als eine der größten Herausforderinnen der Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen. Im Finale des Sandplatz-Masters in Madrid besiegte sie Swiatek in drei Sätzen. In Paris kam Sabalenka bislang aber nie über die dritte Runde hinaus.