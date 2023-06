Djokovic hat durch seinen Erfolg nun einmal häufiger das Viertelfinale in Paris erreicht als Rekordsieger Rafael Nadal (14 Siege) und kann weiter auf seinen insgesamt 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier hoffen, damit würde er den Spanier hinter sich lassen. Mit Varillas machte er am Sonntagnachmittag in unter zwei Stunden kurzen Prozess.

Der 36-Jährige trifft in der Runde der besten Acht am Dienstag auf den russischen Olympiafinalisten Karen Chatschanow, der sich zuvor in vier Sätzen gegen Lorenzo Sonego aus Italien durchgesetzt hatte. Alcaraz bekommt es mit Stefanos Tsitsipas aus Griechenland zu tun, der gegen den Österreicher Sebastian Ofner beim 7:5, 6:3, 6:0 in nur 1:50 Stunden ein Ausrufezeichen setzte.