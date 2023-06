Alexander Zverev hat das Endspiel bei den French Open verpasst und muss weiter auf seinen ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Der Tennis-Olympiasieger unterlag am Freitag im Halbfinale dem Norweger Casper Ruud deutlich 3:6, 4:6, 0:6. Nach der schweren Knöchelverletzung im Vorjahr verlor Zverev damit auch sein drittes Halbfinale in Serie beim Sandplatzklassiker in Paris.