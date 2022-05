Die kleinen Spielchen: Zverev wollte dem 19-Jährigen direkt zeigen, dass er auf dem riesigen Court Philippe-Chatrier der Boss sein würde. Das fing bereits vor dem ersten Ballwechsel an: Zverev ließ seinen Gegner fast eine Minute bei der Seitenwahl warten. Während Alcaraz immer wieder zu Zverev schaute und dabei hastig Schlagbewegungen simulierte, band der sich in aller Ruhe und schon zum zweiten Mal seine Schuhe. Erst dann schlurfte Zverev lässig auf den Platz. Das war schon ganz früh der erste Punktgewinn.

Taktischer Schachzug: Beim zuvor letzten Duell der beiden beim Finale in Madrid war Zverev klar unterlegen, weil Alcaraz die langen Rallies mit seinen kraftvollen Schlägen dominierte. Dieses Mal war es andersherum. Gerade die ersten Bälle von Zverev waren oftmals präzise in die Ecken und an die Linien gespielt. Für Alcaraz war das in Paris eine ungewohnte Situation: Der Offensivspieler wurde plötzlich in die Defensive gedrückt. »Es ist wie bei einem Match gegen Nadal, man muss sich auch gegen Alcaraz richtig gut fühlen, um dagegen halten zu können«, sagte Zverev.