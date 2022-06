Stehender Applaus für Altmeister Nadal

Rekordsieger Nadal peilt dagegen in Roland Garros seinen 14. Titel an. Schon beim Einmarsch auf den Court Philippe Chatrier wurde er mit Ovationen empfangen. Die Zuschauer erhoben sich von den Plätzen und applaudierten – so als ob sie den spanischen Ausnahmekönner zum letzten Mal live bewundern könnten. Zu Ehren seines Geburtstages stimmte das Publikum dann sogar ein Ständchen an. Nadal trifft im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr / Eurosport) als Favorit auf den Norweger Casper Ruud oder Marin Čilić aus Kroatien.