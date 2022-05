In den ersten beiden Sätzen dominierte Baez das Geschehen fast nach Belieben, doch Zverev steigerte sich dann erheblich, spielte aggressiver. Der fünfte Satz war stark umkämpft. Zverev wehrte einen Matchball ab und setzte sich doch noch durch.

Zverev blieb damit ein weiterer Rückschlag in einer bisher durchwachsenen Saison erspart, in der er noch keinen Titel gewinnen konnte. Er kann die Jagd nach seiner ersten Grand-Slam-Trophäe fortsetzen, sein nächster Gegner wird im Duell zwischen dem Amerikaner Brandon Nakashima und dem Niederländer Tallon Griekspoor ermittelt.

Erst Durchmarsch, dann Quälerei für Kerber

Zuvor hatte auch Angelique Kerber die dritte Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins gewann gegen die französische Wild-Card-Spielerin Elsa Jacquemot 6:1, 7:6 (7:2) und spielt erstmals seit 2018 um den Achtelfinaleinzug in Paris. Ihre Gegnerin am Freitag ist Alexandra Sasnowitsch aus Belarus, die die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu 3:6, 6:1, 6:1 besiegte.

Kerber besiegte Sasnowitsch vergangene Woche in drei Sätzen auf ihrem Weg zum Titelgewinn in Straßburg. »Es war ein toughes Match und es wird nicht einfach«, sagte Kerber nach dem 2:04 Stunden langen Match und einem ebenso kräftezehrenden Auftakduell am Montag.