Zverev bei French Open »Es ist schon sehr offensichtlich, wen das Turnier weiterkommen sehen will«

In einer Presserunde nach seinem glanzlosen Achtelfinalerfolg über den spanischen Qualifikanten Bernabé Zapata Miralles hatte Zverev am Montagabend einen kleinen Schrei nach Anerkennung losgelassen – verbunden mit einer deutlichen Kritik an den Turnier-Veranstaltern. Der 25-Jährige meinte, Alcaraz werde bei der Spielansetzung in gewisser Weise bevorzugt. Tatsächlich hat der 19-Jährige, der das Tennispublikum mit seiner Wucht gerade begeistert, bei seinen vier bisherigen Matches schon dreimal in der riesigen Arena vor 15.000 Zuschauern spielen dürfen. Zweimal wurde dem Talent sogar die Ehre zuteil, die in Roland Garros neu eingeführte Nightsession zu spielen.