French Open Erneut über fünf Sätze – Zverev zittert sich in Runde drei

»Schlechter als in den ersten anderthalb Sätzen kann man nicht spielen«, sagte Zverev nach seinem Sieg. »Ich bin glücklich, dass ich das Ding am Ende noch drehen konnte.«

Zverev zeigte eineinhalb Sätze lang in der Tat eine schwache Leistung. Der 25-Jährige wirkte unkonzentriert, leistete sich zahlreiche einfache Fehler. Die Bedingungen mit viel Wind auf dem Court Philippe Chatrier schienen der deutschen Nummer eins ebenfalls nicht zu behagen, den ersten Satz gab ein längst genervter Zverev nach nur 34 Minuten ab.

Auch im zweiten Durchgang zog Báez zog schnell auf 4:0 davon – dann kämpfte sich Zverev endlich in die Partie und leistete dem Argentinier, gegen den er vor zwei Wochen noch in Rom in zwei Sätzen gewonnen hatte, Widerstand. Zwar schaffte er es Zverev nicht mehr, den zweiten Satz zu drehen, den dritten Durchgang holte er sich aber im Schnelldurchgang. Auch im vierten Satz schaffte Zverev ein schnelles Break und wenig später den Satzausgleich.