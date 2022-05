Angelique Kerber hat ihr fünftes Achtelfinale bei den French Open verpasst. Die deutsche Nummer eins unterlag in ihrem Drittrundenmatch in Paris Aljaksandra Sasnowitsch 4:6, 6:7 (5:7). Es war Kerbers erste Niederlage nach zuletzt sieben Erfolgen in Serie.

In der vergangenen Woche auf dem Weg zum Titel beim WTA-Turnier in Straßburg hatte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Sasnowitsch noch in drei Sätzen geschlagen. Nun verpasste sie eine gute Chance, in Paris erstmals seit 2018 wieder ins Viertelfinale zu kommen. In der Runde der letzten 16 hätte ein Duell mit Martina Trevisan, der Weltranglisten-59. aus Italien, gewartet.