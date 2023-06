Gemeinsame Fotos mit Lukaschenko in der Vergangenheit erklärte sie mit dessen Anwesenheit bei Fed-Cup-Spielen in Belarus. »Damals ist nichts Schlimmes in Belarus oder in der Ukraine oder in Russland passiert«, sagte die Australian-Open-Siegerin. «Ich habe es bereits viele Male gesagt, dass ich den Krieg nicht unterstütze. Ich will nicht, dass mein Land in irgendeinen Konflikt involviert ist.»

Kein Handschlag mit Switolina

»Ich konnte nicht schlafen und habe mich sehr schlecht gefühlt, weil ich nicht hierher gekommen bin«, sagte Sabalenka, gab aber auch an, ihre Entscheidung nicht zu bereuen. »Ich habe mich nicht respektiert gefühlt. Bei einem Grand Slam hat man schon genug Druck, mit dem man umgehen muss. Ich habe einfach versucht, mich auf mein Spiel zu konzentrieren«, sagte Sabalenka. Es sei ihr wichtig, nicht in politische Diskussionen involviert zu werden.