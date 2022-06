Čilić und Ruud wurden zur Sicherheit in die Kabinen gebracht. Die Aktivistin wurde wenig später vom Netz befreit und vom Platz geführt. Danach konnte die Partie auf dem Court Philippe Chatrier im Stade Roland Garros fortgesetzt werden.

Kurz nach dem Vorfall bekannte sich eine 22-Jährige namens Alizée zu der Aktion. Auf der Homepage einer Kampagne für zivilen Widerstand schrieb sie: »Wir schreiben das Jahr 2022 und es ist an der Zeit, der Realität ins Auge zu sehen, denn die Welt, in die uns die Politiker schicken, ist eine Welt, in der Roland Garros nicht mehr existieren kann.« Ihre Aktion bezeichnete sie im Folgenden als nötigen Schritt angesichts der »klimatischen Notlage«.