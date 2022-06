Früh gelang im ersten Satz das erste Break, bei eigenem Aufschlag gerieten die beiden US-Amerikanerinnen dagegen selten in Gefahr. Garcia und Mladenovic schafften es zu selten, ihre Gegnerinnen in lange Ballwechsel zu zwingen, um ihre Vorteile am Netz auszuspielen.

Seit ihrem French-Open-Sieg im Doppel im Jahr 2016 sind Garcia und Mladenovic Publikumslieblinge in Paris, schon in den Runden zuvor waren immer wieder »Allez les Bleus«-Sprechchöre zu hören, wenn das Duo spielte. Mladenovic hätte sogar schon ihren vierten Titel in der Heimat gewinnen können, sie hatte 2019 und 2020 an der Seite von Timea Babos (Ungarn) triumphiert.