French Open Thiem scheitert in Runde eins an Andujar – Spanier feiert »Weihnachten«

Seit seinem Sieg bei den US Open befindet sich Dominic Thiem in der Krise. In Paris erreichte der Österreicher ein neues Tief, bereits in der ersten Runde gegen Pablo Andujar war Schluss für den Weltranglistenvierten.