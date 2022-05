Skandinavische Erfolge bei den French Open : Der 19 Jahre alte Holger Rune aus Dänemark und der 23 Jahre alte Casper Ruud aus Norwegen sind im Stade Roland Garros erstmals in ihren Karrieren bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier ins Viertelfinale eingezogen. Einer von beiden wird sogar den Sprung ins Halbfinale schaffen, da Rune und Ruud am Mittwoch aufeinandertreffen.

»Ich bin so froh, dass ich weiter im Turnier bin«, sagte Rune nach seiner starken Leistung auf dem Court Philippe Chatrier. »Ich war am Ende so nervös, aber ich habe es geschafft«, sagte der Däne, der vor einem Monat das ATP-Turnier in München gewonnen und dabei Zverev besiegt hatte. Gegen Tsitsipas verwandelte Rune nach 3:01 Stunden seinen ersten Matchball.