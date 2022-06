Świątek gewinnt die French Open Sie dominiert wie einst die Williams-Schwestern

Die Bürde eines Grand-Slam-Finales: Was kann man von einer 18-Jährigen, die zum ersten Mal in einem Major-Finale steht, erwarten? Cori Gauff, genannt »Coco«, merkte man ihre Nervosität in der Anfangsphase das Matches deutlich an. Die Hand zitterte, viele einfach Bälle von ihr landeten im Aus und ihr erster Aufschlag, der eine Waffe sein kann, existierte praktisch nicht. Nach 20 Minuten lag die Amerikanerin mit 0:4 hinten. »Come on Cori, it's not over«, brüllte ihr ein Fan nach dem ersten Punktgewinn, für den sie lange brauchte, aufmunternd zu. Er sollte sich irren.