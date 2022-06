Rafael Nadal und Novak Djoković haben nach ihrem spektakulären Viertelfinale am Dienstagabend bei den French Open einhellig Kritik am Startzeitpunkt der Night Sessions geübt.

»Ich finde, sie fangen zu spät an«, sagte Djoković am frühen Mittwochmorgen nach dem Aus gegen seinen großen Rivalen. Das Duell mit Nadal hatte am Dienstagabend erst gegen 21 Uhr begonnen und war um 1.15 Uhr am Mittwoch zu Ende.