Niemals fünf Sätze: Vor dem dritten Satz verschwand Nadal für einige Minuten in der Kabine. Die Zuschauerinnen und Zuschauer probierten sich an einer La Ola, im sechsten Versuch sollte es klappen. Ruud stand schon lange zum Return bereit, ehe Schiedsrichter James Keothavong Nadal zum Weiterspielen aufforderte. Die Stimmung wirkte so, als sei allen klar, dass Nadal eine 2:0-Satzführung nicht aus der Hand geben würde. Übrigens: In seinen 14 French-Open-Endspielen musste Nadal nie über fünf Sätze gehen.

Ein durchschnittliches Finale: Ruud war an diesem Tag einfach nicht gut genug, um Rafael Nadal an seine Grenzen zu bringen, so wie es Zverev im Halbfinale zumindest zeitweise geschafft hatte. Aber auch die French-Open-Legende erwischte zwei Tage nach seinem 36. Geburtstag nicht seinen besten Tag. Egal: game, set, match and legend Nadal.