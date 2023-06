Keine Absprache, aber der Titel

»Ich wäre lieber im Doppelfinale, das ist auch kein Geheimnis, aber klar freue ich mich trotzdem«, hatte Pütz nach dem Finaleinzug gesagt. Mit der 28-jährigen Katō klappte es trotz einiger Verständigungsschwierigkeiten, da die Japanerin wenig Englisch spricht. »Also so was wie Stellungsspiel oder Laufwege haben wir jetzt in eineinhalb Wochen noch nicht besprochen«, sagte Pütz.