Djoković triumphiert bei den French Open 23

Norwegischer Trend: Es sind norwegische Festtage im Weltsport, in Sportarten, die nichts mit Schnee zu tun haben. Ruud hätte sich mit dem ersten Grand-Slam-Titel in der norwegischen Tennisgeschichte einreihen können. Am Samstag gewann Erling Haaland mit Manchester City das Champions-League-Finale. Viktor Hovland steht in der Golf-Weltrangliste auf Platz fünf, er siegte am vergangenen Wochenende beim Memorial Tournament in Ohio. Und Mittelstreckenläufer Jakob Ingebrigtsen, Olympiasieger und Weltmeister, verbesserte gerade – ebenfalls in Paris – den inoffiziellen Weltrekord über die selten gelaufenen zwei Meilen (3218 Meter).

Dritter Satz: 0:2-Satzrückstand, gegen diesen mental kaum zu bezwingenden Djoković – was sollte Ruud noch Hoffnung geben? Da wären die French Open vor drei Jahren, als Djoković im Halbfinale ausnahmsweise mal eine Zweisatzführung gegen Stefano Tsitsipas verspielte (um dann doch noch zu gewinnen). Oder die Statistik, dass in den vergangenen drei Jahren, ohne Beteiligung von Djoković, jeweils ein Grand-Slam-Finale nach 0:2-Satzrückstand noch gewonnen wurde. Machen wir es schnell: In den entscheidenden Momenten spielte Djoković sein bestes Tennis und ließ Ruud keine Chance.