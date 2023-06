Die amtierende Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina hat vor ihrer Drittrundenpartie bei den French Open kurzfristig krankheitsbedingt zurückgezogen. Die an Platz vier gesetzte Kasachin trat am Samstagvormittag nicht wie geplant gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo an. Sie habe Fieber, sagte die Mitfavoritin in einer Pressekonferenz.